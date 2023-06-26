Прометей не планирует выступать в Высшей лиге

Прометей направил официальное письмо президенту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаилу Бродскому, в котором заявил, что не планирует выступать в Высшей лиге в следующем сезоне. Клуб из Слобожанского утверждает, что условия участия команды в Суперлиге были заранее оговорены в договоре с ФБУ.

«Михаил Юрьевич, в своем ответе вы ссылаетесь на подписанный 15 марта 2023 года договор между ФБУ, Латвийско-эстонской баскетбольной лигой и БК Прометей, отправленным и зарегистрированным в ФИБА Европа. После подписания договора генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский заявил, что БК Прометей примет участие в Суперлиге в 2023-2024 годах.

Согласно пункту 2.1. Договора, баскетбольный клуб Прометей обязался:

безусловно, отпускать игроков сборных команд Украины в случае получения вызова от ФБУ согласно условиям вызова;

обеспечить должное участие команды в Чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона «А» (Суперлига) в течение сезонов 2023-2024;

обеспечить должное участие 3 команд (юноши) во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге в сезоне 2023-2024 и дополнительно одной команды (девушки) в сезоне 2024-2025 гг.;

обеспечить участие украинских игроков в каждой игре Клуба в Баскетбольной лиге PAF Estonian Latvian Basketball League, а именно наличие по меньшей мере четырех украинских игроков в технической заявке команды на каждую игру;

Кроме того, накануне подписания договора именно по инициативе ФБУ и лично Михаила Бродского был включен пункт 2.2, который предусматривает следующее:

Поэтому для нас совершенно непонятно ваше сообщение в конце ответа на письмо игроков сборной Украины, что вы еще раз задали вопрос участия БК Прометей в чемпионате Суперлиги исключительно, если игроки сборной вернутся для игр в чемпионате Украины.

Также, сообщаем баскетбольную общественность Украины, что БК Прометей направил письмо ФБУ, что готов поддержать национальную сборную Украины и выделить 3 миллиона гривен спонсорской помощи.

Возможно, решение о недопуске клуба в Суперлигу было принято членами Исполкома, в связи с неосведомленностью с условиями Договора, который был заключен. Если да, то наш клуб готов опубликовать подписанный всеми сторонами договор для всего баскетбольного сообщества».

С полным содержанием письма БК Прометей можно ознакомиться на официальном сайте клуба.

Ранее ФБУ предложила Прометею выступить в Высшей лиге в сезоне-2023/24. Так как клуб из Слобожанского пропустил прошлый сезон, по регламенту команда могла заявиться в нижний дивизион (Высшую лигу).

Президент ФБУ Михаил Бродский заявил, что готов вернуть на рассмотрение Исполкома вопрос об участии Прометея в Суперлиге, если основной состав команды согласится участвовать в чемпионате Украины. Если команда планирует использовать для турнира молодежь, ФБУ оставит в силе предложение о заявке в Высшую лигу.

Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.