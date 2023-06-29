Прометей подписал американского защитника Маркуса Кина

Прометей на официальном сайте объявил о подписании 28-летнего американского защитника Маркуса Кина.

Кин – выпускник Университета Центральный Мичиган. В 2017 году в одном из матчей NCAA он набрал 50 очков (10 точных трехочковых бросков).

В Европе Маркус успел поиграть за эстонский Калев, в составе которого стал чемпионом ЛЕБЛ. В сезоне 2021/2022 выступая за итальянский Варес, Кин стал одним из лучших снайперов Серии А.

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В прошлом сезоне американец играл во французском Страсбурге, где набирал в среднем 20,0 очков за матч в национальном чемпионате и 18,1 очка в Лиге чемпионов.

Ранее Прометей подписал американского защитника Рональда Марча. Также команду Ронена Гинзбурга усилил форвард сборной Украины Андрей Войналович и американский центровой Джихайв Флойд.

Напомним, Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Также подопечные Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.