Прометей подал заявку на участие в Высшей лиге в сезоне-2023/24. Клуб из Слобожанского объявил о своем решении в открытом письме.

«Рады сообщить, что баскетбольный клуб Прометей внесен в списки участников 7 DAYS EuroCup 2023/24, в котором наша команда примет участие. Также вчера состоялось совещание с членами наблюдательного совета, президентом и директором БК Прометей, на котором было принято решение по участию команды в чемпионате Украины сезона 2023/24 гг».

«Надеемся, что этот шаг положит новый фундамент доброжелательных и деловых отношений БК Прометей с Федерацией баскетбола Украины».

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Ранее Прометей заявлял, что не планирует принимать участие в Высшей лиге. ФБУ в свою очередь не разрешила клубу из Слобожанского заявиться в Суперлигу, так как Прометей пропустил предыдущий сезон.

Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.