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4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил список потерь армии рф с момента начала полномасштабного военного вторжения в нашу страну.
«Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.07.2023 ориентировочно составили/ The total combat losses of the enemy from 24.02.2022 to 01.07.2023 were approximately:
- личного состава / personnel ‒ около/ about 228870 (+530) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 4162 (+35) ед,
- РСЗО / MLRS – 632 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3545 (+26),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1261 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6794 (+9) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 580 (+11).
- Данные уточняются / Data are being updated», — говорится в сообщении.
Рано утром 24 февраля 2022-го года россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война против россии продолжается уже 493-й день.