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4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил список потерь армии рф с момента начала полномасштабного военного вторжения в нашу страну.

«Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.07.2023 ориентировочно составили/ The total combat losses of the enemy from 24.02.2022 to 01.07.2023 were approximately:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 228870 (+530) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 4042 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7868 (+5) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4162 (+35) ед,
  • РСЗО / MLRS – 632 (+2) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3545 (+26),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1261 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6794 (+9) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 580 (+11).
  • Данные уточняются / Data are being updated», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля 2022-го года россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война против россии продолжается уже 493-й день.

Источник: sportarena.com

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