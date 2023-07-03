230 260 человек личного состава, 309 вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил список потерь армии рф с момента начала полномасштабного военного вторжения в нашу страну.

«Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.07.2023 ориентировочно составили/ The total combat losses of the enemy from 24.02.2022 to 03.07.2023 were approximately:

личного состава / personnel ‒ около/ about 230260 (+600) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 4057 (+5) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 7899 (+11) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 4220 (+32) ед,

РСЗО / MLRS – 641 (+4) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 391 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 309 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3573 (+16),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1264 (+3),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6834 (+18) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 590 (+7).

Данные уточняются / Data are being updated», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля 2022-го года россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война против россии продолжается уже 495-й день.