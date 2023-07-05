Евролига продлила бан российским клубам на сезон 2023/24.

Клубы российской федерации не смогут выступить в предстоящем сезоне в связи с войной, которую россия развязала на территории Украины. Отметим, что российские цска, зенит и уникс были исключены и из двух предыдущих розыгрышей Евролиги.

Также на собрании были согласованы форматы проведения Евролиги и Еврокубка в сезоне 2023/24. В предстоящем розыгрыше Евролиги сыграют 18 клубов. Среди 20 клубов-участников Еврокубка — и украинский Прометей.

Ранее ФИБА отстранила от соревнований под своей эгидой все российские команды и клубы. Также Международная федерация баскетбола отклонила заявку россии на проведение Евробаскета-2025.

Чемпионом Евролиги-2022/23 стал мадридский Реал. В финале испанская команда обыграла Олимпиакос.