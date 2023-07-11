Киев-Баскет продлил контракт с Заплотинским

Форвард Вадим Заплотинский продлил контракт с Киев-Баскетом. Детали новой сделки не разглашаются.

Вадим перешел в прошлом году в киевский клуб из Николаева. В среднем за сезон 25-летний форвард набирал 1,1 очка, 8,2 подбора, 2,6 передачи, 1,9 блок-шота и 1,5 перехвата.

Заплотинский вошел в символическую пятерку Суперлиги в сезоне-2022/23. Также Вадим был признан лучшим форвардом чемпионата Украины.

Киев-Баскет занял четвертое место в Суперлиге-2022/23. Чемпионом Украины стал Будивельник.