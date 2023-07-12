Мужская сборная Украины по баскетболу сыграет четыре спарринга перед пре-квалификацией ОИ-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу определилась со спарринг-партнерами перед стартом пре-квалификации к Олимпиаде-2024.

Команда Виталия Степановского проведет четыре матча. Соперниками сине-желтых станут Литва (29 июля), Швеция (31 июля), Израиль (5 августа) и Нидерланды (7 августа).

При этом матч с литовской командой пройдет в Паневежисе (Литва). Остальные три встречи состоятся в латвийской Риге.

В ростере сине-желтых сейчас находятся 13 игроков. 15 июля коллектив Степановского начнет тренировочный сбор в Риге.

Украина сыграет в Стамбуле в группе «С», где соперниками по групповому раунду станут сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

Со сборной Болгарии наша сборная встретится 12 августа, со сборной Исландии — 13 августа, а вот со сборной Турции — 15 августа. Следующие этапы: 18 августа — полуфинал, финал сыграют 20 августа.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала.

Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.