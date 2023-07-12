Сборная Украины по баскетболу начала подготовку к пре-квалификации Олимпиады-2024.

В ростере сине-желтых — 13 игроков. Команда Виталия Степановского с 15 июля начнет тренировочный сбор в Риге.

В состав сборной Украины вошли Виталий Зотов, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Илья Тыртышник, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Александр Липовой, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Игорь Чумаков, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Вячеслав Кравцов и Артем Пустовой.

Украина сыграет в Стамбуле в группе «С», где соперниками по групповому раунду станут местная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

Со сборной Болгарии наша сборная встретится 12 августа, со сборной Исландии — 13 августа, а вот со сборной Турции — 15 августа. Следующие этапы: 18 августа — полуфинал, финал сыграют 20 августа.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала.

Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.