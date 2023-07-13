Атакующий защитник Мишула вошел в расширенный состав сборной Украины на июльский тренировочный сбор

Атакующий защитник Александр Мишула вошел в расширенный состав сборной Украины, которая проведет тренировочный сбор с конца июля до начала августа в Риге.

В прошедшем сезоне 31-летний защитник выступал за кипрский Керавнос. Мишула ранее принимал участие в отборе на Евробаскет-2022, где в четырех матчах в среднем набирал 11,3 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи.

Александр стал 15-м игроком команды на сборе в Риге, который стартует 15 июля. Сине-желтые запланировали контрольные поединки с Литвой (29 июля), Швецией (31 июля), Израилем (5 августа) и Нидерландами (7 августа).

Украина сыграет в Стамбуле в группе «С» пре-квалификационного турнира на Олимпиаду-2024. Соперниками сине-желтых по групповому раунду станут сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

Со сборной Болгарии наша сборная встретится 12 августа, со сборной Исландии — 13 августа, а вот со сборной Турции — 15 августа. Следующие этапы: 18 августа — полуфинал, финал сыграют 20 августа.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.