БК Ровно подал заявку на участие в Суперлиге в сезоне-2023/24. Президент клуба Сергей Лищук отправил соответствующее письмо в адрес Федерации баскетбола Украины.

БК Ровно был основан в 2017 году. За это время команда трижды выигрывала серебряные медали Высшей лиги. В прошедшем сезоне, выступая под названием Ровно-ОШВСМ, клуб стал победителем Высшей лиги и по спортивному принципу заслужил повышение в классе.

Ранее сообщалось, что Прометей подал заявку на участие в Высшей лиге в сезоне-2023/24. Руководство клуба из Слобожанского, при этом, ожидает, что команде позволят участвовать в Суперлиге.

Чемпионом Украины в прошлом сезоне стал Будивельник. Киевляне выиграли 31 матч из 32-х в регулярном сезоне.