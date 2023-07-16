Украина победила Швецию и заняла третье место на Евробаскете U-20 в Дивизионе B

Сборная Украины U-20 по баскетболу победила команду Швеции в матче за 3-е место молодежного чемпионата Европы в Дивизионе B.

Подопечные Дмитрия Забирченко выиграли все четыре четверти в матче. Итоговое преимущество украинской сборной составило 22 очка — 83:61.

Несмотря на сегодняшнюю победу, Украина осталась в Дивизионе B. Изначально повышение в классе должны были получить три лучших сборных турнира, однако в этом году в элитный дивизион выйдут только финалисты первенства — Чехия и Северная Македония.

Это связано с тем, что Польша, которая в 2024 году примет Евробаскет U-20 в дивизионе A, по итогам нынешнего розыгрыша должна была покинуть элитный дивизион. Однако согласно регламенту ФИБА хозяин чемпионата Европы гарантировано получает место на турнире. Поэтому польская команда сохранила место в дивизионе А.

Баскетбол. Чемпионат Европы U-20. Дивизион B. Матч за 3-е место

Украина — Швеция — 83:61 (17:16, 24:21, 25:15, 17:9)

Украина: Шиманский (13), Сафонов (13), Бублик (13 + 4 подбора), Кабанов (11), Брынюк (10 + 11 подборов + 4 передачи), Кобзистый (10 + 7 подборов + 5 передач), Зайцев (7), Батальский (6 + 7 подборов), Бедностин (0), Семерич (0)