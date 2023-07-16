Украина уступила Северной Македонии в 1/2 финала Евробаскета U-20 в Дивизионе B

Сборная Украины U-20 по баскетболу проиграла команде Северной Македонии в 1/2 финала чемпионата Европы в Дивизионе B.

Во второй четверти сине-желтые уступали 8:22, но сумели немного сократить отставание в счете перед большим перерывом — 25:33.

В третьей и четвертой четвертях Северной Македонии удалось сдержать сине-желтых и добыть комфортную победу — 66:53.

Украина сохраняет шансы на выход в Дивизион А. Для этого сине-желтым нужно победить в матче за третье место. Соперником украинцев будет проигравшая команда в полуфинальном поединке Чехия — Швеция.

Баскетбол. Чемпионат Европы U-20. Дивизион B. 1/2 финала

Северная Македония — Украина — 66:53 (15:8, 18:17, 11:13, 22:15)

Украина: Кобзистый (16 + 9 подборов + 6 потерь), Брынюк (14 + 7 подборов), Батальский (8), Бублик (7 + 5 подборов), Кошеватский (5 + 4 подбора + 6 передач), Шиманский (3), Сафонов (0), Зайцев (0), Кабанов (0), Бедностин (0)