Украинский форвард Александр Кобзистый вошел в символическую сборную Евробаскета-2023 среди команд U-20.

Кобзистый в среднем набирал за ЧЕ 17,0 очков, 8,1 подборов и 3,3 передачи. За матч форвард проводил более 31 минуты на площадке и стал третьим в рейтинге результативности (18,1 балла) на Евробаскете, а также вошел в топ-10 по набранным очкам и подборам.

Украина в матче за третье место молодежного чемпионата Европы в Дивизионе B обыграла Швецию (83:61), однако осталасьв Дивизионе B. Изначально повышение в классе должны были получить три лучших сборных турнира, однако в этом году в элитный дивизион выйдут только финалисты первенства — Чехия и Северная Македония.

Это связано с тем, что Польша, которая в 2024 году примет Евробаскет U-20 в дивизионе A, по итогам нынешнего розыгрыша должна была покинуть элитный дивизион. Однако согласно регламенту ФИБА хозяин чемпионата Европы гарантировано получает место на турнире. Поэтому польская команда сохранила место в дивизионе А.