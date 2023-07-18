Артем Пустовой снова стал игроком Обрадойро

31-летний бигмен Украины Артем Пустовой пополнил ряды испанского клуба «Обрадойро».

Личное соглашение рассчитано на год. В нем также есть опция продления еще на сезон.

Напомним, Пустовой уже играл за «Обрадойро» с 2015 по 2018 год.

В прошлом сезоне украинец защищал цвета «Мурсии». В 34 поединках он проводил в среднем 17,9 минут на площадке, за которые набирал 7,7 очка, делал 4,6 подбора, 1,2 блок-шота.