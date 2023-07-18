Кливленд стал чемпионом Летней лиги НБА

В Парадайс состоялась финальная игра Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации между командами «Кливленд» и «Хьюстон».

Триумфовал на турнире «Кливленд», который одержал победу со счетом 99:78.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Айзея Мобли (28 очков и 11 подборов).

«Кливленд» – «Хьюстон» – 99:78

«Кливленд»: Мобли – 28, Меррилл – 27, Бейтс – 19, Портер – 8, Траверс – 6, Уайт – 4, Хендерсон – 3, Нэнс – 2, Шулер – 2, Ботвелл.

«Хьюстон»: Хинтон – 18, Уитмор – 14, Хаджинс – 13, Меджи – 10, Майер – 8, Сэмюэлс – 7, Дэйс – 3, Митчелл – 3, Леке – 2, Данн, Джонсон.