Олимпиакос хочет подписать Михайлюка

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, который в этом сезоне играл за «Шарлотт Хорнетс», заинтересовал европейские клубы.

Инсайдер Алессандро Луиджи Магги утверждает, «Олимпиакос» предложил 26-летнему украинцу личное соглашение на два года с зарплатой в два миллиона долларов за сезон.

Также на Михайлюка претендует чемпион Италии «Олимпия Милан».

Напомним, «Олимпиакос» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Греции и выступал в финале Евролиги.