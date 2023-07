Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в испанском Обрадойо.

Прошедший сезон украинец провел в Мурсии. Пустовой набирал в среднем 7,7 очка, 4,7 подбора и 1.2 блок-шота в чемпионате Испании. Летом бигмэн принял участие в Финале восьми Суперлиги Западной Азии в составе клуба из ОАЭ Шабаб Аль Ахли.

Пустовой ранее выступал за Обрадойо с 2015 по 2018 годы. В прошедшем сезоне новая команда украинца заняла 11-е место в чемпионате Испании.

Бигмэн отправился вместе со сборной Украины готовиться к турниру пре-квалификации на Олимпиаду-2024. Украина сыграет в Стамбуле в группе «С», где соперниками по групповому раунду станут сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

Inside domination for @OBRADOIROCAB to fight for big ambitions in @ACBCOM and the @BasketballCL qualifiers. Welcome back home to Artem Pustovyi!! Where @OctagonBballEU happens! With @MarcoMerlinoOCT pic.twitter.com/ciIoX2kSbx

— David Carro Funes (@dcarroFairPlay) July 18, 2023