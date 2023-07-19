Михайлюк заинтересовал Реал и получил предложение от Олимпии Милан

Игрок сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк попал в сферу интересов Реала. Бланкос следят за защитником, но пока не предлагали игроку контракт.

В свою очередь, Олимпия Милан предложила Михайлюку контракт. Ранее украинец получил предложение двухлетнего соглашения от Олимпиакоса. Греческий клуб готов выплачивать украинцу два миллиона евро за сезон.

Сообщалось, что Михайлюком также интересуется Виртус Болонья. Святослав рассматривает все варианты, однако отдает приоритет выступлениям в НБА.

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В феврале Михайлюк присоединился к Шарлотт Хорнетс. Украинец стал частью обмена между Портленд Трэйл Блэйзерс, Филадельфией 76ерс и Хорнетс.

В сезоне-2022/23 Михайлюк провел 19 матчей за Шарлотт. В среднем за игру защитник набирал 10,6 очка и делал 2,7 ассиста.

Реал стал победителем Евролиги-2022/23, в финале обыграв Олимпиакос (79:78). Бланкос выиграли турнир в рекордный 11-й раз.

Олимпия Милан заняла 12-е место в регулярном чемпионате Евролиги и не вышла в плей-офф.