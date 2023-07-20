Прометей подписал экс-игрока Лейкерс, Денвера и Финикса Дейвона Рида

Прометей на официальном сайте объявил о подписании 28-летнего атакующего защитника Дейвона Рида. Американский баскетболист за свою карьеру успел поиграть за Финикс Санз, Индиану Пэйсерс, Денвер Наггетс и Лос-Анджелес Лейкерс.

Универсальный защитник на протяжении своей карьеры выступал за четыре франшизы НБА. Самый успешный сезон он провел в составе Наггетс, сыграв в 48 поединках. В феврале 2023 года Рид перешел из Денвера в Лос-Анджелес Лейкерс, где принял участие в 8 матчах. Всего в сильнейшей лиге мира он провел 122 матча.

Ранее Прометей подписал американцев Рональда Марча и Маркуса Кина, а также форварда сборной Украины Андрея Войналовича.

Кроме того, к составу украинского клуба присоединился центровой Таи Одиасе. В ростере Прометея он заменил Джихайва Флойда.

В сезоне 2023/24 Прометей сыграет в Еврокубке и Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге. Также клуб из Слобожанского подал заявку на участие в Высшей лиге Украины.