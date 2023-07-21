Прометей подписал экс-игрока НБА Кульбоку

Прометей объявил о подписании бигмена Арнольдаса Кульбоки.

Литовец (206 см, 104 кг) выступал за молодежку Жальгириса, немецкий Бамберг, испанский Бильбао и итальянский Орландина Баскет. В 2018 году был выбран под 55-м номером драфта НБА Шарлотт Хорнетс, за который провел две игры.

В минувшем сезоне Кульбока представлял греческий Промитеас. В Еврокубке в среднем за матч бигмен набирал 14,7 очков и 5,9 подборов за 31 минуту на площадке.

Ранее Прометей подписал американцев Рональда Марча и Маркуса Кина, а также форварда сборной Украины Андрея Войналовича. Еще одним входным трансфером стал экс-игрок ряда клубов НБА Дейвон Рид.

Кроме того, к составу украинского клуба присоединился центровой Таи Одиасе. В ростере Прометея он заменил Джихайва Флойда.

В сезоне 2023/24 Прометей сыграет в Еврокубке и Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге. Также клуб из Слобожанского подал заявку на участие в Высшей лиге Украины.