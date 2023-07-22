Будивельник продлил контракт с центровым Сандулом

Будивельник продлил контракт с центровым Максимом Сандулом.

Максим в прошлом сезоне набирал в среднем 11,3 очка, совершал 11,0 подбора и отдавал 2,4 передачи. Сандул был признан лучшим центровым Суперлиги, получив награду имени Александра Белостенного.

Ранее Будивельник продлил контракт с центровым Максимом Никитиным. Также в киевский клуб вернулся атакующий защитник Максим Луценко, который прошедший сезон провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос.

Будивельник стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. Киевляне завершили регулярный чемпионат Суперлиги с одним поражением в пассиве.