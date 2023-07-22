Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Кемба Уокер перешел в Монако

Звездный американский разыгрывающий защитник Кемба Уокер перешел в Монако.

33-летний Уокер выступал ранее за Шарлотт, Бостон, Нью-Йорк. Предыдущий сезон Уокер провел в составе Далласа, с которым не смог пробиться в плей-офф НБА.

Уокер — четырехкратный участник Матча всех звезд. Кемба провел 750 матчей в НБА за разные клубы. Уокер является лучшим снайпером Шарлотт в истории, набрав 12 009 очков в составе Хорнетс.

Монако занял третье место в Евролиге в прошедшем сезоне, победив Барселону, а также стал чемпионом Франции.