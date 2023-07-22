Баскетбол
Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Кемба Уокер перешел в Монако
Звездный американский разыгрывающий защитник Кемба Уокер перешел в Монако.
33-летний Уокер выступал ранее за Шарлотт, Бостон, Нью-Йорк. Предыдущий сезон Уокер провел в составе Далласа, с которым не смог пробиться в плей-офф НБА.
Уокер — четырехкратный участник Матча всех звезд. Кемба провел 750 матчей в НБА за разные клубы. Уокер является лучшим снайпером Шарлотт в истории, набрав 12 009 очков в составе Хорнетс.
Монако занял третье место в Евролиге в прошедшем сезоне, победив Барселону, а также стал чемпионом Франции.
ᴋᴇᴍʙᴀ ᴡᴀʟᴋᴇʀ ᴇsᴛ ᴍᴏɴéɢᴀsǫᴜᴇ 🔴⚪️
✍️ L'AS Monaco est heureuse d'annoncer la signature pour la saison à venir du meneur américain 🇺🇸
4️⃣ fois All-Star 🌟 le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets (12 009 points) a disputé 750 matchs en NBA 🔛
🚀… pic.twitter.com/FYFX1ionHh
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 21, 2023