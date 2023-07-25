Будивельник продлил контракт с защитником Зайцевым

Будивельник официально объявил о продлении соглашения с защитником Максимом Зайцевым.

19-летний Зайцев в минувшем сезоне проводил за киевский клуб в среднем по 13 минут за матч, набирая по 3,1 очка + 1,0 подбора за игру.

Ранее Будивельник продлил контракты с центровыми Максимом Сандулом и Максимом Никитиным. Также в киевский клуб вернулся атакующий защитник Максим Луценко, который прошедший сезон провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос.

Будивельник стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. Киевляне завершили регулярный чемпионат Суперлиги с одним поражением в пассиве.