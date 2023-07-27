Украинский защитник Иссуф Санон продлил контракт с Прометеем на сезон 2023/24.

К коллективу Ронена Гинзбурга игрок присоединился перед началом минувшего сезона. Напомним, что на драфте НБА-2018 Иссуф был выбран Вашингтон Уизардс во втором раунде под 44-м номером. Также в его карьере — выступления за Днепр, Олимпию и Шауляй.

В минувшем сезоне Санон сыграл в Еврокубке 21 матч. В среднем защитник проводил на площадке 18,2 минуты, набирая 8,0 очков, 2,0 подбора, 2,2 передачи и 0,9 перехвата.

Ранее Прометей подписал американцев Рональда Марча и Маркуса Кина, а также форварда сборной Украины Андрея Войналовича. Еще одним входным трансфером стал экс-игрок ряда клубов НБА Дейвон Рид.

Кроме того, к составу украинского клуба присоединился центровой Таи Одиасе. В ростере Прометея он заменил Джихайва Флойда. Другим новобранцем стал экс-игрок Шарлотт Хорнетс Арнольдас Кульбока.

В сезоне 2023/24 Прометей сыграет в Еврокубке и Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге. Также клуб из Слобожанского подал заявку на участие в Высшей лиге Украины.