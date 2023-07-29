БК Ровно продлил контракт с разыгрывающим Тимощуком

БК Ровно продлил контракт с разыгрывающим защитником Дмитрием Тимощуком. Дмитрий стал первым игроком, которого команда заявила на предстоящий сезон.

Тимощук находится в команде с начала создания клуба в 2017 году. В прошлом сезоне 27-летний разыгрывающий набирал 9,4 очка, 4,1 передачи, 4,4 подбора в Высшей лиге.

Ранее БК Ровно официально подал заявку на участие в Суперлиге-2023/24. Ровненцы стали победителями Высшей лиги и по спортивному принципу заработали повышение в классе.

Чемпионом Украины в прошлом сезоне стал Будивельник. Киевляне выиграли 31 матч из 32-х в регулярном сезоне.