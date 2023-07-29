Будивельник продлил контракт с защитником Кольченко

Будивельник официально объявил о продлении соглашения с защитником Александром Кольченко.

34-летний защитник выигрывал чемпионат Украины в составе киевского клуба и Черкасских Мавп. Также он выступал в составе сборной Украины на двух ЧЕ и является одним из лучших снайперов в истории украинского баскетбола.

В прошлом сезоне Кольченко в составе Будивельника набирал в среднем 12,6 очков за игру, отдавал 2,9 передачи, делал 3,2 подбора.

Ранее киевляне продлили контракты с центровыми Максимом Сандулом и Максимом Никитиным, а также с защитником Максимом Зайцевым. Помимо этого, в киевский клуб вернулся атакующий защитник Максим Луценко, который прошедший сезон провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос.

Будивельник стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. Киевляне завершили регулярный чемпионат Суперлиги с одним поражением в пассиве.