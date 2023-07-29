Сборная Украины по баскетболу проиграла Литве в товарищеском матче

Сборная Украины по баскетболу провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к пре-квалификации к Олимпиаде-2024.

В первом поединке под руководством Виталия Степановского сине-желтые в Паневежисе уступили сборной Литвы — 72:100.

Самым результативным игроком сборной Украины стал Александр Ковляр, в активе которого 18 очков. На счету Вячеслава Боброва дабл-дабл (11 очков и 10 подборов).

Следующие спарринги Украина проведет со Швецией (31 июля), Израилем (5 августа) и Нидерландами (7 августа).

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Товарищеский матч

Литва — Украина — 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14)

Украина: Ковляр (18 + 4 передачи + 4 подбора + 5 потерь) Мишула (12), Бобров (11 + 10 подборов), Зотов (8 + 3 передачи), Войналович (7 + 4 подбора), Кравцов (5), Крутоус (4 + 6 подборов + 3 потери), Петров (3), Павлов (2), Тыртышник (2), Пустовой 0