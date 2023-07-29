Степановский: Цель — попробовать разные комбинации игроков и увидеть, как наши наработки действуют против сильной команды

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал предстоящий контрольный матч со сборной Литвы.

«Нам придется защищаться, это единственный ключ к победе. А в нападении самым главным будут быстрые и правильные решения», — сказал тренер.

Сборная Украины сыграет с Литвой в субботу в Паневежисе. Начало контрольного матча — в 19:30. В следующий спаррингах соперниками сине-желтых станут Швеция (31 июля), Израиль (5 августа) и Нидерланды (7 августа).

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии. Со сборной Болгарии наша сборная встретится 12 августа, со сборной Исландии — 13 августа, а вот со сборной Турции — 15 августа. Следующие этапы: 18 августа — полуфинал, финал сыграют 20 августа.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала.