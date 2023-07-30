Михайлюк близок к подписанию контракта с Панатинаикосом — СМИ

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк близок к подписанию контракта с греческим Панатинаикосом.

Ранее украинец получил предложение двухлетнего контракта от Олимпиакоса. Также Михайлюком интересовались Реал и Олимпия.

В феврале Михайлюк присоединился к Шарлотт Хорнетс. Украинец стал частью обмена между Портленд Трэйл Блэйзерс, Филадельфией 76ерс и Хорнетс.

В сезоне-2022/23 Михайлюк провел 19 матчей за Шарлотт. В среднем за игру защитник набирал 10,6 очка и делал 2,7 ассиста.

Панатинаикос занял предпоследнее место в Евролиге. В греческой баскетбольной лиге клуб уступил в финале Олимпиакосу.