Санон и Липовый покинули тренировочный лагерь сборной Украины

Защитники сборной Украины по баскетболу Иссуф Санон и Александр Липовый покинули тренировочный лагерь национальной команды из-за проблем со здоровьем. Также по индивидуальной программе тренируется Анатолий Шундель, рассказал главный тренер сине-желтых Виталий Степановский.

«Санон еще за 10 дней до начала сбора позвонил по телефону и рассказал о том, что он травмировался во время индивидуальной работы. Мы делали все, чтобы Иссуф восстановился, он работал в индивидуальном режиме. Он занимался с тренером по физической подготовке, пытался участвовать в командных тренировках, но, к сожалению, его беспокоит травма и было принято решение, чтобы он готовился к сезону. Он не может работать на 100%».

«Шундель с командой. Он травмировал палец, ему наложили лангет и сейчас он с этим лангетом не может, к сожалению, тренироваться. Но он остается в сборной, работает с тренером по физподготовке по индивидуальному графику. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Степановский.

В первом матче на летнем тренировочном сборе сине-желтые в Паневежисе уступили сборной Литвы (72:100). Следующие спарринги Украина проведет со Швецией (31 июля), Израилем (5 августа) и Нидерландами (7 августа).

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.