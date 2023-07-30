Степановский: Проверили разные сочетания игроков и почувствовали ритм после отпусков

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал результат контрольного матча со сборной Литвы (72:100).

«Во-первых, мы хотели проверить разные сочетания игроков. Мы играли и большой пятеркой с Павловым на третьем номере, играли и пятеркой с Войналовичем на тройке. Выясняли, как мы можем взаимодействовать в таких составах, проверяли, как работает то, над чем мы работали последние две недели, — над нашими правилами в защите и нападении».

«Как я уже сказал, Литва очень сильная и опытная команда, сразу наказывающая за ошибки. В конце второй четверти они использовали прессинг, побежали, и тут мы совершили несколько потерь, пропустили скорый приступ. Плюс они ускорили наше нападение и заставили совершить пару неподготовленных атак, после чего сразу забили нам легкие очки в фаст брейках».

«В четвертой четверти я пробовал разные варианты защиты и нападения. Где-то мы уже немного устали физически, и надо понимать, что пока не готовимся непосредственно к матчам. У нас по две тренировки в день, две тренировки были и перед игрой с литовцами. Так что, возможно, усталость далась в знаки. Но надо отдать должное и Литве, которая с очень хорошим процентом попадала из-за дуги в четвертой четверти».

Ранее Степановский рассказал, что тренировочный лагерь сборной Украины аз-за проблем со здоровьем покинули защитники Иссуф Санон и Александр Липовый. Также по индивидуальной программе тренируется Анатолий Шундель.

Следующие спарринги Украина проведет со Швецией (31 июля), Израилем (5 августа) и Нидерландами (7 августа). Поединки пройдут в Риге.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.