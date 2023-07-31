Сборная Украины по баскетболу одержала волевую победу в спарринге со Швецией, который прошел в Риге — 74:72.

Скандинавская команда лучше начала поединок и ушла на большой перерыв с перевесом в 8 очков. Во второй половине украинцам удалось выровнять игру и вырвать победу в концовке матча.

Победный бросок за 2 секунды до конца совершил форвард Андрей Войналович. Самым результативным в составе украинской сборной стал разыгрывающий Александр Мишула, набравший 16 очков.

Напомним, в первом матче на тренировочном сборе Украина проиграла Литве (72:100). Далее команда Виталия Степановского встретится с Израилем 5 августа и Нидерландами 7 августа.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Контрольный матч

Украина — Швеция — 74:72 (18:26, 18:18, 21:15, 17:13)

Украина: Ковляр (11 + 8 передач + 5 подборов), Войналович (11 + 4 подбора + 2 передачи), Бобров (10 + 8 подборов), Крутоус (7 + 4 подбора), Петров (7 + 5 подборов), Мишула (16), Зотов (6 + 5 подборов + 5 передач), Пустовой (6)