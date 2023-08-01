Будивельник продлил контракт с разыгрывающим Буренко

Будивельник продлил контракт с разыгрывающим Павлом Буренко.

33-летний игрок в прошлом сезоне набирал в среднем 12,3 очка. Также разыгрывающий защитник совершал 3,2 подбора и 4,7 передач.

Ранее Будивельник продлил контракты с защитниками Александром Кольченко и Максимом Зайцевым, а также с центровыми Максимом Сандулом и Максимом Никитиным. В киевский клуб вернулся атакующий защитник Максим Луценко, который прошедший сезон провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос.

Будивельник стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. Киевляне завершили регулярный чемпионат Суперлиги с одним поражением в пассиве.