Будивельник продлил контракт с форвардом Коневым

Будивельник объявил о продлении контракта с форвардом Владимиром Коневым.

34-летний игрок проведет в рядах столичного клуба третий сезон кряду. В прошлом году форвард приносил команде Дмитрия Забирченко в среднем за матч 15,2 очка, 6,6 подбора, 3,4 передачи и 1,8 перехвата, а также был признан самым ценным игроком Суперлиги.

Ранее Будивельник продлил контракты с защитниками Павлом Буренко, Александром Кольченко и Максимом Зайцевым, а также с центровыми Максимом Сандулом и Максимом Никитиным. В киевский клуб вернулся атакующий защитник Максим Луценко, который прошедший сезон провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос.

Будивельник стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. Киевляне завершили регулярный чемпионат Суперлиги с одним поражением в пассиве.