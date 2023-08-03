Баскетбольный арбитр Амбросов обвинил коллег в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021

Бывший украинский баскетбольный арбитр Николай Амбросов обвинил коллег по судейской бригаде финала Еврокубка 2001 года в том, что они пытались ему дать взятку за обеспечение результата одной из команд.

Амбросов входил в бригаду второго финального матча между УНИКС и Монако вместе с соотечественником Борисом Рыжиком и греком Илиасом Коромиласом. По его словам, оба коллеги были в сговоре и предлагали Амбросову взятку в размере 10 тысяч евро за обеспечение победы казанского клуба.

Как утверждает Амбросов, он отказал Рыжику, а с Коромиласом даже не стал разговаривать. В итоге Монако победил с разрывом в три очка и завоевал трофей.

Борис Рыжик — один из известнейших украинских арбитров. В мае прошлого года он десятый раз в своей карьере работал на матчах Финала четырех Евролиги.

Амбросов в декабре 2022 года был пожизненно дисквалифицирован исполкомом ФБУ за участие в коррупционных схемах, а также за подделку документов.