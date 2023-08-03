Евролига проведет расследование относительно заявления украинского арбитра о попытке подкупа в финале Еврокубка-2021

Баскетбольная Евролига выпустила пресс-релиз, отреагировав на скандальное интервью украинца Николая Амбросова, обвинившего двух коллег в попытке подкупа на одном из финальных матчей Еврокубка в 2021 году.

Руководящий орган настаивает на своей нулевой терпимости ко взяточничеству и коррупции. Евролига проведет тщательное расследование заявлений Амбросова и, если будут найдены какие-либо доказательства его обвинений, применит все необходимые меры и санкции.

Ранее бывший украинский баскетбольный арбитр, пожизненно дисквалифицированный исполкомом ФБУ за коррупцию и подделку документов, обвинил коллег по судейской бригаде финала Еврокубка 2021 года в том, что они пытались ему дать взятку за обеспечение результата в пользу казанского УНИКСа. По словам Амбросова, в деле замешан известнейший украинский судья Борис Рыжик.

В июле Евролига продлила бан российским клубам на сезон 2023/24.