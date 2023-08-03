Войналович: В команде большой фокус на защите и агрессивном давлении на соперника

Форвард сборной Украины по баскетболу Андрей Войналович рассказал о подготовке команды к матчам пре-квалификации к Олимпийским играм-2024.

«С самого начала, еще перед стартом сбора, тренер по физподготовке Алексей Коновалов сделал индивидуальный план для каждого игрока. Чтобы у нас была база физической подготовки, ведь времени не так много».

«На сборе первые недели мы утром больше работали в техническом плане: работали по группам — маленькие и большие плюс тренажерный зал плюс работали над взаимодействиями с новым тренером. Вечерние тренировки больше были игровые: наигрывали комбинации, корректировали нашу игру, было много нового. Искали и ищем, что работает, а что нет».

Напомним, в первом матче на тренировочном сборе Украина проиграла Литве (72:100), а затем одержала волевую победу над Швецией (74:72). Войналович совершил победный бросок за две секунды до конца встречи. Далее команда Виталия Степановского встретится с Израилем 5 августа и Нидерландами 7 августа.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.