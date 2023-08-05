Сборная Украины по баскетболу одержала победу над Израилем в товарищеском матче

Сборная Украины по баскетболу одержала победу в спарринге с Израилем, который прошел в Риге — 75:69.

Украина с первых секунд заимела преимущество в счете, первую десятиминутку выиграла со счетом 17:14, а к большому перерыву имела перевес в 5 очков.

Израильтяне мощно начали третью четверть, но со временем подопечные Виталия Степановского сумели переломить ситуацию и к началу последней 10-минутки везли сопернику +6 очков.Интрига в игре держалась до последней минуты, но сине-желтые сумели не растерять запас.

Самым результативным в составе украинской сборной стал Александр Ковляр, набравший 16 очков.

Напомним, в первом матче на тренировочном сборе Украина проиграла Литве (72:100), после чего одержала волевую победу над Швецией — 74:72. Свой заключительный спарринг на этом сборе команда Степановского проведет с и Нидерландами 7 августа.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Контрольный матч

Украина — Израиль — 75:69 (17:14, 20:18, 25:24, 13:13)

Украина: Ковляр (16 + 5 передач – 6 потерь), Зотов (14), Войналович (5 + 5 подборов), Бобров (3 + 8 подборов), Кравцов (13 + 6 подборов), Петров (9 – 6 потерь), Пустовой (9 + 5 подборов), Мишула (2), Павлов (2), Крутоус (2)