Разыгрывающий Зотов: В команде улучшилась коммуникация, не зря тренируемся каждый день

Разыгрывающий сборной Украины по баскетболу Виталий Зотов рассказал о победе над командой Израиля (75:69) в контрольном матче.

«Всех поздравляю с победой. Была очень трудная игра, но мы очень хорошо разобрали соперника и подготовились к матчу. Мы были готовы к игре, знали, как будет играть соперник, но под конец немного устали, совершали ошибки. Но мы хорошо провели матч, ведь Израиль очень хорошая команда, с качественными игроками в составе. Это отличная победа для нас».

«В третьей четверти мы стояли на правилах в защите. Они играли смену на пик-н-роллах, все менялись. Саша Ковляр забил несколько важных бросков, забили трехочковые, после которых они пошли в прессинг. Эти попадания помогли нам победить, и, конечно, работа в защите».

Виталий Зотов набрал 14 очков в матче с Израилем. Самым результативным в составе украинской сборной стал Александр Ковляр, набравший 16 очков.

Напомним, в первом матче на тренировочном сборе Украина проиграла Литве (72:100), после чего одержала волевую победу над Швецией — 74:72. Свой заключительный спарринг на этом сборе команда Степановского проведет с Нидерландами 7 августа.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.