Сборная Украины по баскетболу уступила Нидерландам в спарринге в Риге

Сборная Украины по баскетболу уступила Нидерландам в заключительном спарринге в Риге на тренировочном сборе — 75:76.

Сине-желтые с первых минут оказались в роли догоняющих. Нидерланды по итогам трех четвертей имели преимущество +8 очков, после чего украинцы стали сокращать разрыв. В заключительной 10-минутке счет выровнялся, а напоследок минимальную победу одержали нидерландцы.

Отметим, что встречу по обоюдному согласию сторон завершили досрочно за полторы минуты до конца игрового времени. Из-за большой влажности в зале был риск получить травму.

Напомним, в первом матче на тренировочном сборе Украина проиграла Литве (72:100), после чего одержала волевую победу над Швецией — 74:72. В третьем поединке команда Виталия Степановского обыграла Израиль (75:69).

Сборная Украины попала в четвертую корзину в квалификации на Евробаскет-2025. Три команды, занявшие первые места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят хозяева турнира (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.

Жеребьевка отбора Евробаскета-2025 пройдет в Мюнхене завтра, 8 августа. При этом Кипр, Финляндия, Польша и Латвия будут разведены при жребии.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Контрольный матч

Украина — Нидерланды — 75:76 (14:18, 17:19, 22:24, 22:15)

Украина: Ковляр (14+8 передач), Войналович (10+4 подбора), Кравцов (8+7 подборов), Крутоус (7), Петров (0+3 передачи), Мишула (19+5 подборов), Зотов (7+4 передачи), Пустовой (7), Бобров (3+5 подборов + 3 передачи)