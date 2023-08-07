Сборная Украины попала в четвертую корзину при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025

Определились корзины участников жеребьевки к отбору на Евробаскет-2025.

Сборная Украины попала в четвертую корзину вместе с Финляндией, Хорватией и Латвией. Отметим, что команды из корзин № 1, № 4, № 5 и № 8 попадут в группы A, C, E и G, а сборные из квартетов № 2, № 3, № 6 и № 7 — в группы B, D, F и H соответственно.

Корзина 1: Испания, Франция, Сербия, Словения

Испания, Франция, Сербия, Словения Корзина 2: Литва, Греция, Италия, Германия

Литва, Греция, Италия, Германия Корзина 3: Чехия, Польша, Турция, Черногория

Чехия, Польша, Турция, Черногория Корзина 4: Финляндия, Хорватия, Украина, Латвия

Финляндия, Хорватия, Украина, Латвия Корзина 5: Бельгия, Грузия, Израиль, Босния и Герцеговина

Бельгия, Грузия, Израиль, Босния и Герцеговина Корзина 6: Венгрия, Эстония, Нидерланды, Болгария

Венгрия, Эстония, Нидерланды, Болгария Корзина 7: Великобритания, Исландия, Швеция, Северная Македония, Исландия

Великобритания, Исландия, Швеция, Северная Македония, Исландия Корзина 8: Португалия, Дания, Словакия, Кипр

Три команды, занявшие первые места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят хозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.

В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат как страна-хозяйка, так и второе-третье место квартетов.

Жеребьевка отбора Евробаскета-2025 пройдет в Мюнхене завтра, 8 августа. При этом Кипр, Финляндия, Польша и Латвия будут разведены при жребии.

Сборная Украины на чемпионате Европы-2022 дошла до плей-офф. В групповом этапе команда Айнарса Багатскиса выиграла три матча из пяти, однако в 1/8 финала сине-желтые уступили Польше (86:94).