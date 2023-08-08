Бигмэн сборной Украины Павлов пропустит матчи пре-квалификации к Олимпиаде-2024 из-за травмы

Бигмэн сборной Украины по баскетболу Сергей Павлов пропустит матчи пре-квалификации к Олимпиаде-2024 из-за травмы.

Баскетболист получил разрыв крестообразной связки колена в спарринге с Израилем. Федерация баскетбола Украины возьмет на себя затраты на операцию и реабилитацию игрока.

Напомним, в рамках тренировочного сбора Украина проиграла Литве (72:100), обыграла Швецию (74:72) и Израиль (75:69), после чего уступила Нидерландам (75:76). Последний матч был завершен досрочно по техническим причинам.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Также сборная Украины попала в группу А квалификации на Евробаскет-2025, где сразится со Словенией, Израилем и Португалией. В финальный раунд чемпионата Европы попадут три лучшие команды из каждой группы.