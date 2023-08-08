Чемпионат Украины по баскетболу в новом сезоне проведут в трех дивизионах — Суперлиге, Высшей и Первой лиге.

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины утвердил возвращение третьего уровня структуры. Планируется, что в Высшей и Первой лиге примут участие по 12 команд.

В Высшей лиге команды сыграют в три круга по туровой системе календаря в формате «бабл». Затем 8 лучших команд по системе плей-офф в формате Финала Восьми определят чемпиона и призера.

В Первой лиге команды будут распределены на две группы по 6 команд по территориальному и спортивному принципу. Они сыграют в четыре круга по туровой системе календаря (в формате «бабл»). Команды, занявшие на первом этапе 1-4 места, сформируют две группы по 4 команды. Они сначала сыграют в группах между собой в два круга по два тура, а затем разыграют призовые места по системе плей-офф в формате Финала Восьми.

Напомним, в прошедшем сезоне победителем Высшей лиги стал Ровно-ОШВСМ, завоевавший право выступать в элитном дивизионе. Чемпионом Украины стал Будивельник, выигравший в Суперлиге 31 матч при одном поражении.