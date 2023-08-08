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Капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов: Мы полностью изменили стиль игры, поэтому некоторым игрокам было трудно перестроиться

Вячеслав Кравцов, fbu.ua

Капитан сборной Украины по баскетболу, центровой Вячеслав Кравцов прокомментировал прошедший тренировочный сбор национальной команды. В финальном спарринге 7 августа Украина уступила Нидерландам.

«Нидерланды играли в очень быстрый баскетбол и было очень «несвоевременно» под конец сбора бегать за такой быстрой командой. Но, тем не менее, мы играли достойно и показали хороший баскетбол».

«В этой игре мы отрабатывали нашу защиту и нападение. Конечно, хотели выиграть, но больше были сконцентрированы на том, чтобы отработать наши схемы».

Напомним, в рамках тренировочного сбора Украина проиграла Литве (72:100), обыграла Швецию (74:72) и Израиль (75:69), после чего уступила Нидерландам (75:76). Последний матч был завершен досрочно по техническим причинам. Кравцов в нем набрал 8 очков и совершил 7 подборов.

Сборная Украины попала в четвертую корзину в квалификации на Евробаскет-2025. Три команды, занявшие первые места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят хозяева турнира (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.

Жеребьевка отбора Евробаскета-2025 пройдет в Мюнхене сегодня, 8 августа. При этом Кипр, Финляндия, Польша и Латвия будут разведены при жребии.

Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Источник: sportarena.com

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