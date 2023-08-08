Украина узнала соперников по отбору на Евробаскет-2025

Стали известны соперники сборной Украины по баскетболу в квалификации Евробаскета-2025. Наша команда попала в группу А, где сразится со Словенией, Израилем и Португалией.

Матчи отборочного турнира пройдут в три этапа: февраль 2024, ноябрь 2024, февраль 2025. На каждом из этапов команды проведут по две игры.

Согласно регламенту, в финальный раунд чемпионата Европы попадут три лучшие команды из каждой группы. Соответственно, задача подопечных Виталия Степановского — не стать последними в своем квартете.

Напомним, со сборной Израиля Украина встречалась совсем недавно — и победила в контрольном матче 75:69.

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Кроме того, Украина сыграет в Стамбуле в группе С пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, где соперниками по групповому раунду станут сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.