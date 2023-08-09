Степановский: Нужно рассчитывать только на свои силы и делать максимум со своей стороны

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал жеребьевку квалификации Евробаскета-2025. Наша команда сразится со Словенией, Израилем и Португалией.

«Сейчас слабых соперников уже нет, все команды научились играть в баскетбол. Если говорить о Португалии, которая не является баскетбольной страной, у этой команды есть хорошие исполнители».

«Словенцев мы знаем очень хорошо, так происходит, что они всегда с нами. С Израилем сыграли одну товарищескую игру, познакомились с этим соперником немного поближе. Это хорошая команда, у которой есть опытные игроки, играющие в Евролиге».

Напомним, накануне стало известно, что в отборе Евробаскета-2025 национальной команде Украины в группе А будут противостоять Португалия, Израиль и Словения. Согласно регламенту, в финальный раунд чемпионата Европы попадут три лучшие команды из каждой группы. Соответственно, задача подопечных Виталия Степановского — не стать последними в своем квартете.