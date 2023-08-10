Баскетбольный арбитражный трибунал ФИБА обязал Будивельник выплатить экс-игроку Клавеллу 26 тысяч долларов

ФИБА официально объявила, что по результатам судебного разбирательства, Будивельник должен выплатить своему бывшему игроку Джиану Клавеллу более 26 тысяч долларов США.

По решению Баскетбольного арбитражного трибунала киевский клуб должен выплатить пуэрториканцу, во-первых, 20 тысяч долларов в счет ранее непогашенной задолженности, во-вторых, заплатить еще суммарно 6160 евро (около 6,9 тыс долларов) в качестве различных издержек.

29-летний атакующий защитник выступал за Будивельник с 2021 по 2022 годы, становился в его составе серебряным призером Суперкубка Украины. В 2022 году игрок сборной Пуэрто-Рико покинул Украину и перешел в чемпионат родной страны. Однако в июне того же года он продолжил карьеру в Прометее, в частности, не так давно признавался MVP сезона в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.

Будивельник стал чемпионов Украины в прошлом сезоне, выиграв в Суперлиге 31 матч при одном поражении.

На днях было утверждено проведение чемпионата Украины по баскетболу в трех дивизионах.