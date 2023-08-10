Защитник сборной Украины Шундель не сможет сыграть в матчах пре-квалификации ОИ-2024 из-за травмы пальца

В составе сборной Украины по баскетболу — очередная потеря в преддверии матчей пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024. Из-за травмы пальца тренировочный лагерь национальной команды покинул защитник Анатолий Шундель.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайших матчах украинской команде не поможет из-за травмы бигмэн Сергей Павлов. Он получил разрыв крестообразной связки колена в спарринге с Израилем.

Сборная Украины 10 августа прибыла в Стамбул и провела тренировку на арене «Sinan Erdem Dome». На этой же площадке команда Виталия Степановского проведет матчи пре-квалификации Олимпийских игр. Ближайший поединок против Болгарии состоится 12 августа.

Соперниками Украины по групповому раунду стали сборные Турции, Исландии и Болгарии. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Также сборная Украины попала в группу А квалификации на Евробаскет-2025, где сразится со Словенией, Израилем и Португалией. В финальный раунд чемпионата Европы попадут три лучшие команды из каждой группы.