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Баскетбол

Сборная Украины досрочно пробилась в плей-офф пре-квалификации ОИ-2024

Фото — ФБУ

Благодаря победе Турции над Болгарией (104:66) сборная Украины по баскетболу досрочно гарантировала себе одно из двух первых мест в группе пре-квалификации Олимпийских игр-2024.

Таким образом, подопечные Виталия Степановского гарантированно сыграют в плей-офф. В заключительном туре украинцы и турки разыграют 1-2 места в своем квартете.

Напомним, на турнире в Турции Украина добыла две победы. В первом матче пре-квалификации наша команда обыграла Болгарию в овертайме, а затем оказалась сильнее сборной Исландии.

Только победитель пре-квалификационного турнира получит место на олимпийском квалификационном турнире.

Источник: sportarena.com

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